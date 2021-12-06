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«Синергия»: около 60% россиян готовы полностью отказаться от употребления сладостей

Общество
«Синергия»: около 60% россиян готовы полностью отказаться от употребления сладостей
pixabay.com  /  CestasdeNavidad_store

Москва, 6 декабря. Ежедневно более трети россиян покупают кондитерские изделия. При этом более половины (57,1%) готовы полностью отказаться от этого пристрастия, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Чуть более 40% россиян признались, что от сладкого отказаться им было бы сложно. При этом в случае подорожания кондитерских изделий привычку готовы оставить 44% опрошенных. Чуть более трети заявили, что количество употребляемого сладкого они не снизят даже при повышении стоимости, передает РИА Новости.

«Около 40% граждан России ежемесячно тратят на кондитерские изделия от 500 до тысячи рублей. У 35,4% на это уходит менее 500 рублей в месяц, у 13,3% — от 1 до 2 тысяч рублей, а у 6,6% — от 2 до 3 тысяч», — отмечается в исследовании.

Самой любимой сладостью россиян при этом стал плиточный шоколад. Ему отдают предпочтение порядка 30,6% опрошенных. Второе место занимают торты с результатом в 23,5%. Тройку замыкают мучные изделия. Остальные виды сладостей, среди которых зефир, пастила, мармелад и другие, набрали не более семи процентов.

Всех сладкоежек ждут неприятные новости в декабре этого года. Согласно подсчетам, кондитерские изделия коснется рост цен.

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опрос сладости кондитерские изделия
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