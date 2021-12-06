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Британский историк Холланд назвал «Шерман М4» лучшим танком Второй мировой войны

Армия
Британский историк Холланд назвал «Шерман М4» лучшим танком Второй мировой войны
Федеральное агентство политических новостей  /  Игорь Борисов

Вашингтон, 6 декабря. Британский историк Джеймс Холланд назвал американский танк «Шерман М4» лучшим танком Второй мировой войны, не учтя советский Т-34. Статья эксперта опубликована на сайте ABC.

Среди плюсов «Шермана» британский историк назвал скорость, небольшие габариты и скромный вес. Массовое производство танков не вызывало проблем, подчеркивает Холланд.

Однако чаще всего во время Второй мировой войны его применяли западные союзники. В то же время в материале приводится мнение немецкого танкиста-аса Отто Кариуса, который «самым опасным противником» назвал советский Т-34.

Ранее западный военный эксперт Генри Келсэлл заявил, что советский танк Т-34 сыграл ключевую роль в победе СССР над фашистской Германией. Специалист назвал конструкцию Т-34 революционной для своего времени.

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т-34 танки шерман м4
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