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Политолог Ордуханян: все внешнеполитические шаги Украина совершает по указу США

Политика
Политолог Ордуханян: все внешнеполитические шаги Украина совершает по указу США
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Вся внешняя политика официального Киева не обходится без приказа из Белого дома. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Украинский президент Владимир Зеленский во время прошлогоднего кризиса в Белоруссии одним из первых ввел санкции против президента Александра Лукашенко. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, с чем это связано.

«Любые шаги, внешнеполитические шаги Украины, любые, я еще раз хочу подчеркнуть, будь это Турция, будь это Румыния, будь это Венгрия, будь это Польша, Белоруссия — они в любом случае по указке Соединенных Штатов Америки. Мы должны признать очень печальный факт: наш сосед, братская страна Украина, находится полностью под внешним управлением», — отметил политолог.

Политолог Ордуханян: все внешнеполитические шаги Украина совершает по указу США
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что, по крайней мере, Вашингтон контролирует внешнюю политику. В результате Украина не выполняет никаких шагов ради собственного народа.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук раскусил замысел Белого дома с угрозой вторжения войск РФ на Украину. По его мнению, таким образом Вашингтон защищает в первую очередь интересы России.

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украина сша внешняя политика ордуханян
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