Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 09:40
09:40
Общество
Подопечных Градского забрали в свои команды Дима Билан и Пелагея
09:39
Происшествия
Сотрудники МЧС восстановили работу вентиляторов в кузбасской шахте «Листвяжная»
09:39
Происшествия
Устроившего гонки в Лефортовском тоннеле бойца ММА могут депортировать из РФ
09:38
Политика
Политолог Бубнов объяснил нацистскую символику украинской армии отсутствием традиций
09:38
Наука
Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение
09:32
Происшествия
СК проводит проверку по факту смертельного пожара в валдайской колонии
09:30
Шоу-бизнес
Певица Любаша покинула шоу «Суперстар! Возвращение» после скандала
09:28
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на востоке Канады
09:25
Общество
Почему Энтони Блинкен лжет, когда говорит, что НАТО — оборонительный Альянс
09:24
Экономика
Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Совфед предложил штрафовать россиян за недопуск проверяющих газ служб

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 08:59
Общество
Совфед предложил штрафовать россиян за недопуск проверяющих газ служб
pxhere.com

Москва, 6 декабря. Россиян могут начать штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, если они откажутся пускать в квартиру специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Соответствующий законопроект разработали в Совфеде.

Инициатива предполагает наложение штрафа и в том случае, если человек отказал в доступе службам, проверяющим и очищающим дымовые и вентиляционные каналы. Должностные лица в такой ситуации заплатят штраф до 100 тыс. рублей, юрлица — до 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также штрафы грозят тем, кто не предоставляет поставщику газа сведения об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. Наказание предусмотрено и в том случае, если человек не позволяет приостановить подачу газа для устранения аварий.

Самовольный демонтаж газового оборудования обернется для физлиц штрафом в размере до 10 тыс. рублей. Оказание услуг по техобслуживанию, ремонту и диагностике газового оборудования непрофессионалом повлечет за собой штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Некоторые правила ОСАГО могут быть пересмотрены в России. Так, ответственными за уведомление о ДТП должны быть страховые компании, соответствующую инициативу предложил Банк России.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Совфед предложил штрафовать россиян за недопуск проверяющих газ служб
газ штрафы законопроект проверка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать