Совфед предложил штрафовать россиян за недопуск проверяющих газ служб

Москва, 6 декабря. Россиян могут начать штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, если они откажутся пускать в квартиру специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Соответствующий законопроект разработали в Совфеде.

Инициатива предполагает наложение штрафа и в том случае, если человек отказал в доступе службам, проверяющим и очищающим дымовые и вентиляционные каналы. Должностные лица в такой ситуации заплатят штраф до 100 тыс. рублей, юрлица — до 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также штрафы грозят тем, кто не предоставляет поставщику газа сведения об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. Наказание предусмотрено и в том случае, если человек не позволяет приостановить подачу газа для устранения аварий.

Самовольный демонтаж газового оборудования обернется для физлиц штрафом в размере до 10 тыс. рублей. Оказание услуг по техобслуживанию, ремонту и диагностике газового оборудования непрофессионалом повлечет за собой штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Некоторые правила ОСАГО могут быть пересмотрены в России. Так, ответственными за уведомление о ДТП должны быть страховые компании, соответствующую инициативу предложил Банк России.