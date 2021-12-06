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Жителей Чукотки предупредили об урагане 6 декабря

Общество
Жителей Чукотки предупредили об урагане 6 декабря
pixabay.com

Анадырь, 6 декабря. Синоптики прогнозируют ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду в районе Берингова пролива на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

В ведомстве сослались на Чукотское УГМС, которое предупредило о сильном ветре. На востоке региона прогнозируется юго-восточный ветер, на остальной территории — северный 5-10 метров в секунды с усилениями до 15-20 метров в секунду и низовой метелью.

На побережье Чукотского моря будет 25-30 метров в секунду, Берингова моря — 30-35 метров в секунду. При этом в районе Берингова пролива порывы ветра могут достигать до 40 метров в секунду. В этом же районе будет наблюдаться сильная метель.

Синоптики ранее предупредили жителей Камчатки, Чукотки и Магаданской области о сильных морозах в ближайшие дни. Температура воздуха достигнет отметки в -48 градусов.

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