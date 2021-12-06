Кинокартина «Дом Гуччи» стала лидером проката в России и СНГ спустя три дня после выхода

Москва, 6 декабря. Криминальная драма «Дом Гуччи» возглавила кинопрокат в России и СНГ за период со 2 по 5 декабря. Спустя три дня после выхода фильм собрал 210 миллион рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.

Драма от Ридли Скотта основана на реальных событиях. В центре сюжета Патриция Реджани, которая стала членом знаменитой семьи после свадьбы с Маурицио Гуччи. В фильме снялись такие актеры, как Сальма Хайек, Адам Драйвер, Аль Пачино и Леди Гага.

Второе место проката досталось боевику «Охотники за приведениями: Наследники». Фильм собрал 177,8 миллиона рублей. Продолжение культовой кинокартины рассказывает о внуках героя оригинальной драмы Игора Спенглера. В фильме снялись Финн Вулфхард, Пол Радд и другие.

Замыкает тройку мультфильм «Энканто». Он собрал 99,2 миллиона рублей. В центре сюжета девочка Мирабель, которая, в отличии от своих сверстников, не обладает магическими силами. Однако в условиях опасности ей приходится принимать решения на равных.

Зрители уже успели оценить «Дом Гуччи». У многих драма оставила положительные впечатления.