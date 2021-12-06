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«Ъ»: аграрии сообщили о риске дефицита картофеля в 2022 году

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 07:50
Экономика
«Ъ»: аграрии сообщили о риске дефицита картофеля в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 6 декабря. Увеличение мощностей по переработке картофеля в России, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности грозят нехваткой клубней на рынке в следующем году.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов пишет, что участники рынка сообщили о своих прогнозах Минсельхозу. По мнению аграриев, без субсидирования производства дефицит картофеля можно будет заменить с помощью импорта. Отмечается, что предпосылки для увеличения сбора картофеля уже создали.

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин отметил, что в 2021 году в России на переработку ушло около одного миллиона тонн картофеля, то в 2022-м эта цифра составит примерно 1,5 млн тонн.

Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко сообщил, что в следующем году, согласно данным поставщиков компании, не исключен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может увеличиться на 50%.

Россельхознадзор ранее сообщил, что ограничения на поставки говядины с ряда аргентинских предприятий не привели к дефициту продукции на рынке России. Такое заявление ведомство сделало после жалоб отечественных рестораторов на проблемы с закупкой мраморной говядины хорошего качества.

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россия цена рынок минсельхоз картофель дефицит
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