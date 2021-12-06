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Мэр Полтавы Мамай заявил о «войне» России и США в Донбассе

Политика
Мэр Полтавы Мамай заявил о «войне» России и США в Донбассе
rada-poltava.gov.ua

Полтава, 6 декабря. Конфликт в Донбассе является войной «между братьями» и противостоянием России и США, заявил в эфире телеканала «Наш» мэр Полтавы Александр Мамай.

Чиновник отметил, что «в неофициальных беседах» студенты военной кафедры местного технического университета высказываются против внешнего управления страной. На территории Украины, по его словам, «воюют две сверхдержавы»: Россия и США. В то же время он отметил, что война и между братскими народами.

«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата», — подчеркнул Мамай.

Мэр Полтавы пожаловался на вред введенных Украиной экономических санкций. По его словам, местный электромеханический завод «Лтава» был «почти закрыт» из-за ограничений. Люди «остаются без работы» и вынуждены обращаться к государству за помощью, посетовал Мамай.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что рассматривает перспективу возобновления военных действий со стороны Киева как реальную угрозу. По его словам, заявления о начале полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе постоянно слышны со стороны украинских властей и их западных партнеров.

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украина сша мамай
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