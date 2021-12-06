Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет

Москва, 6 декабря. Украина не в состоянии разрешить свои проблемы, а Запад в этом не заинтересован. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Переговоры между США и Россией по Украине не приносят результатов. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что в случае с приездом американского замгоссекретаря Виктории Нуланд не удивительно, что ничего не изменилось, ведь она ненавидит РФ.

«Америка не решает украинские проблемы здесь. Европа не решает проблемы Украины, именно в этом регионе. В данной ситуации Украина не может их решить, а объединенный Запад во главе с Америкой не хотят этого делать», — подчеркнул политолог.

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Он добавил, что сначала Европа и США просто не хотят, поскольку вели себя надменно. Однако в текущей ситуации им уже не до того. Запад погряз в своих проблемах. Особенно это касается Варшавы и Вашингтона.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников пытается запугать Запад заявлениями о миллионах беженцев в случае «вторжения» России. Он напомнил, что НАТО не имеет обязательств по защите Киева.