Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 08:09
08:07
Общество
Жителей Чукотки предупредили об урагане 6 декабря
08:07
Общество
Кинокартина «Дом Гуччи» стала лидером проката в России и СНГ спустя три дня после выхода
08:00
Нужен «волшебный пендель»: общественник Холодов высказался о расчистке снега в Петербурге
07:50
Экономика
«Ъ»: аграрии сообщили о риске дефицита картофеля в 2022 году
07:35
Политика
Мэр Полтавы Мамай заявил о «войне» России и США в Донбассе
07:18
Политика
Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет
07:12
Общество
Глава ДНКОМ Исаев допустил возможность возникновения омикрон-штамма в организме животного
07:00
Общество
Сотрудник петербургской «Ночлежки» рассказал о сложностях работы в первые зимние дни
06:45
Общество
Мигрантов хотят обязать к дактилоскопии в России из-за новых татуировок
06:42
Общество
Терапевт Хухрев объяснил правила измерения сатурации
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 07:18
Политика
Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Украина не в состоянии разрешить свои проблемы, а Запад в этом не заинтересован. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Переговоры между США и Россией по Украине не приносят результатов. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что в случае с приездом американского замгоссекретаря Виктории Нуланд не удивительно, что ничего не изменилось, ведь она ненавидит РФ.

«Америка не решает украинские проблемы здесь. Европа не решает проблемы Украины, именно в этом регионе. В данной ситуации Украина не может их решить, а объединенный Запад во главе с Америкой не хотят этого делать», — подчеркнул политолог.

Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что сначала Европа и США просто не хотят, поскольку вели себя надменно. Однако в текущей ситуации им уже не до того. Запад погряз в своих проблемах. Особенно это касается Варшавы и Вашингтона.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников пытается запугать Запад заявлениями о миллионах беженцев в случае «вторжения» России. Он напомнил, что НАТО не имеет обязательств по защите Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ордуханян: Украина не может решить свои проблемы, Запад — не хочет
украина сша переговоры ордуханян
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать