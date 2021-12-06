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Глава ДНКОМ Исаев допустил возможность возникновения омикрон-штамма в организме животного

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 07:12
Общество
Глава ДНКОМ Исаев допустил возможность возникновения омикрон-штамма в организме животного
Калининградский зоопарк

Москва, 6 декабря. Особенности мутации нового штамма коронавируса «Омикрон» позволяют предположить, что вариация могла мутировать в организме животного и лишь потом перейти человеку. Об этом заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он отметил, что нулевым пациентом обозначили человека, иммунитет которого был ослаблен ВИЧ или СПИД. При этом он имел и хронический COVID-19.

Однако, по мнению Исаева, такие выводы могли быть не совсем правильными, и нулевым пациентом был местный охотник или работник заповедника, где часто приходится контактировать с дикими животными, передает ТАСС.

«Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует», — объяснил он.

В данным момент множество ученых заняты изучением гипотез о возникновении омикрон-штамма. Так, сотрудник Гарвардской школы Сикхулиле Мойо считает, что вирус был передан от человека к животному, где мутировал и перешел обратно к людям.

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возникновение омикрон-штамм гипотезы
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