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Мигрантов хотят обязать к дактилоскопии в России из-за новых татуировок

Общество
Мигрантов хотят обязать к дактилоскопии в России из-за новых татуировок
ФБА «Экономика сегодня»  /  Оксана Дроздова

Москва, 6 декабря. Трудовым мигрантам, прибывшим в Россию на срок более 90 дней, нужно будет пройти повторную дактилоскопию, а также сфотографироваться после нанесения татуировок или удаления шрамов.

В проекте приказа МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС, отмечено, что иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию если выявлено появление (удаление) шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств или истекло десять лет с даты проведения фотографирования.

Также повторную дактилоскопию мигранты будут проходить в случае изменения анатомической структуры, например, утраты конечности, кисти или пальца руки. Также она обязательна в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено запустить до конца 2021 года чартерные поезда для трудовых мигрантов. Ввоз иностранных рабочих на отечественные стройки министерство будет обсуждаться с Республикой Узбекистан, сообщал ранее ФАН.

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