Психотерапевт Стори призвала не одалживать деньги инфантильным друзьям

Москва, 6 декабря. Давая деньги в долг друзьям и родственникам нужно четко оговорить все условия и, по возможности, составить письменный договор, предупредила психотерапевт Анна Стори.

Если берущий деньги в долг друг способен действовать из состояния взрослого (адекватно оценивает ситуацию и действует соответственно), проблем возникнуть не должно, сообщила агентству «Прайм» Стори. В противном случае вернуть долг может быть проблематично, подчеркнула психотерапевт.

«Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты), и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро (опять же из состояния ребенка будет стараться вызвать у вас чувство вины, давить на жалость), то в этом случае вам решать — стоит ли одалживать деньги», — рассказала Стори.

Ранее психолог Ольга Фриш объяснила, что прокрастинация является состоянием, при котором абсолютно все дела человек откладывает на потом. По ее словам, прокрастинация может быть обусловлена проблемами со здоровьем или психикой, поэтому людям, застрявшим в этом состоянии слишком долго, стоит обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту.