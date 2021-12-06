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Бенедикт Камбербэтч рассказал, как его похитили и ограбили

Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч рассказал, как его похитили и ограбили
Кадр из сериала «Шерлок»

Лос-Анджелес, 6 декабря. Британский актер Бенедикт Камбербэтч вспомнил, как однажды его похитили в собственной машине, а затем ограбили.

Несмотря на то, что на экране артист исполняет преимущественно роль супергероя Доктора Стрэнджа, в реальности ему самому понадобилась помощь. В 2004 году в Южной Африке его могли убить, но все обошлось. Об этом сообщает ScreenRant.

«Мы остановились и вышли из машины, а эти парни подошли и бросили нас обратно, съехали с дороги и ограбили машину. Были намеки на пистолет, но я не обернулся, чтобы увидеть его, потому что в то время я был вне машины», — вспомнил актер.

Он добавил, что затем его бросили в багажник. Долгое время его собственные шнурки были завязаны на запястьях.

«В конце концов они оставили нас в покое, как только мы дали им карточки и деньги. Но из-за необходимости отнести карту в банковский автомат, это продолжалось два с половиной часа», — резюмировал Камбербэтч.

Ранее голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон показал фанатам свою детскую фотографию. Публикацию он продемонстрировал через свою страницу в Instagram.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бенедикт Камбербэтч рассказал, как его похитили и ограбили
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