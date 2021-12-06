Пользователи Facebook раскритиковали Байдена за непризнание красных линий Путина

Киев, 6 декабря. Президент США Джо Байден заявил, что не признает никаких красных линий, о которых говорил российский лидер Владимир Путин. Речь главы Белого дома была негативно встречена украинскими соцсетями.

Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на долгий диалог со своим коллегой из РФ. Однако украинцы посчитали слова Байдена возмутительными.

«Пусть хоть неделю разговаривают непрерывно, был бы смысл и результат переговоров», — написала Виктория В.

Артем Р. считает, что президент США послал сигнал Украине. Якобы она может рассчитывать на Запад. Однако в реальности диктовать условия будет Путин, а Белый дом будет записывать их.

«Он уже столько наговорил, что и встречаться не нужно, и так все ясно», — считает Василий М.

Геша И. иронично указал на старость американского лидера. По его мнению, длинный разговор он не сможет запомнить.

«Если по Украине нет «красных линий», значит, на Украине можно творить что хочешь», — пришел к выводу «Зема Земелевич Миллионов».

Ранее россияне посредством соцсетей согласились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине и Минским соглашениям. Глава внешнеполитического ведомства призвал Киев соблюдать подписанные ранее договоренности.