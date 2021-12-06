ВОЗ: штамм коронавируса «Омикрон» пока не вызвал ни одной смерти

Москва, 6 декабря. Выявленный в нескольких десятках стран мира штамм коронавируса «Омикрон» до сих пор не вызвал ни одной смерти. Об этом со ссылкой на представителя ВОЗ Майкла Райана сообщает AFP.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отметил, что еще несколько недель понадобится для того, чтобы определить степень заразности штамма и понять, вызывает ли этот вариант коронавируса более тяжелое течение болезни.

«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — подчеркнул Райан.

ВОЗ классифицировала штамм коронавируса «Омикрон» как вызывающий беспокойство. По мнению специалистов, благодаря активному распространению этот вариант вируса в ближайшие несколько месяцев способен вызвать более половины новых случаев COVID-19 в Европе.

Ранее профессор Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии Пол Хантер заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» может прорывать естественный иммунитет к COVID-19. По его словам, изначальные догадки о способности омикрон-штамма обходить иммунитет были подтверждены результатами работы, проведенной специалистами из ЮАР и Канады.