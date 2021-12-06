Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 06:40
06:09
Общество
Психотерапевт Стори призвала не одалживать деньги инфантильным друзьям
06:00
Общество
Профессор Гавра призвал власти Петербурга «использовать интеллект» в деле борьбы со снегом
06:00
Общество
Врач Султанмурадов предупредил о проблемах с зубами и слухом при неправильном дыхании
05:48
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч рассказал, как его похитили и ограбили
05:32
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Байдена за непризнание красных линий Путина
05:27
Общество
ВОЗ: штамм коронавируса «Омикрон» пока не вызвал ни одной смерти
05:07
Шоу-бизнес
Скала поделился детской фотографией со статуей Рокки Бальбоа
04:42
Общество
Кардиолог Швингер предупредил об опасности пониженного кровяного давления
04:26
Политика
Пушков: у НАТО нет обязательств воевать за Украину
04:08
Общество
Ишингер порекомендовал Украине взять пример с финнов в отношениях с НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Скала поделился детской фотографией со статуей Рокки Бальбоа

Шоу-бизнес
Скала поделился детской фотографией со статуей Рокки Бальбоа
hdwallpapers.net  /  randy / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 6 декабря. Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон показал фанатам свою детскую фотографию. Публикацию он продемонстрировал через свою страницу в Instagram.

Звезда франшиз «Форсаж» и «Джуманджи» активно ведет свои страницы в соцсетях. Порой он не забывает ностальгировать. В субботу 5 декабря артист выложил на страницу в Instagram свою фотографию. На ней он еще подросток, позирующий на фоне скульптуры Рокки Бальбоа, персонажа актера Сильвестра Сталлоне из одноименной серии фильмов о боксере.

«Что бы я сказал себе в 13 лет? Получай удовольствие. Усердно работай. И купи лифчик, чтобы прикрыть свою маленькую грудь», — пошутил Дуэйн.

Фанаты оценили юмор актера. Они оставили свои комментарии в под постом.

«Работайте усерднее в школе, но также не позволяйте своему работодателю относиться к вам как к дерьму только потому, что вы стажер», — написала совет this.tami.

«Диего Марадона?» — пошутил Cemal Yeşil.

«Для меня это означало бы начать тренироваться раньше», — иронизирует Miles Coon.

Ранее актриса Зендая вспомнила о забавных случаях во время съемок «Человека-паука — 3». Она рассказала, что из-за разницы в росте у них с коллегой Томом Холландом во время работы над кинолентой возникли проблемы с приземлением.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Скала поделился детской фотографией со статуей Рокки Бальбоа
Дуэйн Джонсон кино instagram скала
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать