Скала поделился детской фотографией со статуей Рокки Бальбоа

Лос-Анджелес, 6 декабря. Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон показал фанатам свою детскую фотографию. Публикацию он продемонстрировал через свою страницу в Instagram.

Звезда франшиз «Форсаж» и «Джуманджи» активно ведет свои страницы в соцсетях. Порой он не забывает ностальгировать. В субботу 5 декабря артист выложил на страницу в Instagram свою фотографию. На ней он еще подросток, позирующий на фоне скульптуры Рокки Бальбоа, персонажа актера Сильвестра Сталлоне из одноименной серии фильмов о боксере.

«Что бы я сказал себе в 13 лет? Получай удовольствие. Усердно работай. И купи лифчик, чтобы прикрыть свою маленькую грудь», — пошутил Дуэйн.

Фанаты оценили юмор актера. Они оставили свои комментарии в под постом.

«Работайте усерднее в школе, но также не позволяйте своему работодателю относиться к вам как к дерьму только потому, что вы стажер», — написала совет this.tami.

«Диего Марадона?» — пошутил Cemal Yeşil.

«Для меня это означало бы начать тренироваться раньше», — иронизирует Miles Coon.

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