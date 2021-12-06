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Пушков: у НАТО нет обязательств воевать за Украину

Политика
Пушков: у НАТО нет обязательств воевать за Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 декабря. Глава Минобороны Украины Алексей Резников пытается запугать Запад заявлениями о миллионах беженцев в случае «вторжения» России, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В статье для американских СМИ Резников отмечал, что в случае полномасштабного конфликта России с Украиной в Европу попадут «три-пять миллионов беженцев». По словам министра, для Евросоюза это будет «крупной проблемой».

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Пушков напомнил, что НАТО не имеет обязательств по защите Украины. Поэтому, Киев, которому «явно не хватает» других доводов, пытается запугать Запад, полагает парламентарий.

Ранее ряд западных изданий опубликовали якобы российские «планы нападения» на Украину. Публикации появились на фоне высказывания западных политиков о наращивании российского военного присутствия на российско-украинской границе. Москва неоднократно опровергала такие обвинения и заверяла, что не имеет агрессивных намерений.

Верховная рада Украины на своем заседании 4 ноября назначила министром обороны страны Алексея Резникова. Ранее он занимал пост министра по делам неподконтрольных территорий и одновременно был вице-премьером.

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Все новости / Политика / Пушков: у НАТО нет обязательств воевать за Украину
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