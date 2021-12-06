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Ишингер порекомендовал Украине взять пример с финнов в отношениях с НАТО

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 04:13
Общество
Ишингер порекомендовал Украине взять пример с финнов в отношениях с НАТО
wikipedia.org  /  Kai Mörk / CC BY 3.0 de

Берлин, 6 декабря. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Киев брать пример со Стокгольма в вопросе отношений с НАТО.

Немецкий дипломат в беседе с изданием Handelsblatt сообщил, что призвал Украину в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии. Страна входит в Евросоюз, но является членом Альянса.

Ишингер отметил, что Россия давно опасается, что США намерены сделать Украину членом НАТО. Это является для Москвы «красной чертой», подчеркнул он.

Дипломат отметил, что при этом нельзя сказать, примут ли Киев в Североатлантический альянс. Ишингер заявил, что пока не верит в якобы предстоящее «вторжение» России на Украину. По его мнению, правительство ФРГ должно способствовать развитию диалога между ЕС, НАТО и Москвой.

Ранее сообщалось, что Финляндия не планирует начинать военное сотрудничество с Украиной. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил важность соблюдения минских соглашений.

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украина германия ишингер
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