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Полиция за последние пять лет ликвидировала больше 900 нарколабораторий

Происшествия
Полиция за последние пять лет ликвидировала больше 900 нарколабораторий
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов за период в последние пять лет ликвидировали более 900 подпольных наркотических лабораторий, а также свыше 6,7 тыс. фактов контрабанды запрещенных средств.

Пресс-служба МВД России поделилась соответствующей 6 декабря во время разговора с ТАСС. Полицейские за пятилетний период расследовали свыше 390 наркотических преступлений, которые связаны с организацией преступного сообщества.

В МВД подчеркнули, что ведомство постоянно проводит международную антинаркотическую миссию «Канал». По итогам этой операции за последние пять лет сотрудники внутренних органов России совместно с иностранными правоохранителями предотвратили поступление в незаконный оборот больше 74 тонн разных видов наркотических средств.

Жительница Барнаула ранее подсадила дочь-школьницу на наркотики. Молодая женщина в результате предстанет перед судом.

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