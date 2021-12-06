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Политики США осудили республиканца за рождественское фото с оружием

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 03:37
Общество
Политики США осудили республиканца за рождественское фото с оружием
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 6 декабря. Член Республиканской партии США Томас Мэсси опубликовал рождественскую фотографию, на которой он и еще шесть человек держат в руках огнестрельное оружие. Его пост в соцсетях вызвал бурную реакцию среди американских политиков.

Конгрессмен выложил на своем аккаунте в Twitter фотографию где он, и, судя по всему, члены его семьи, держат автоматы и пулеметы. Мэсси продемонстрировал публикацию через несколько дней после того как четверо подростков были убиты в результате стрельбы в средней школе в Мичигане. Об этом сообщает The Guadrian.

«С Рождеством! П.С. Санта, пожалуйста, принеси патроны», — подписал пост политик.

Согласно законодательству США, такое оружие как пулеметы разрешены только военным, правоохранительным органам и гражданским лицам, получившим специальные лицензии на экземпляры, изготовленные до мая 1986 года. Демократ Джон Ярмут раскритиковал коллегу, который работает в том же штате.

«Я достаточно взрослый, чтобы помнить, как республиканцы кричали, что было бесчувственно пытаться защитить людей от насилия с применением оружия после трагедии. Я клянусь, что не все в Кентукки бесчувственные засранцы», — отметил представитель Демократической партии США.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что армия США страдает от халатного обращения и воровства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Это приводит к жертвам среди гражданского населения страны.

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