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ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб при обстрелах противотанковыми ракетами

Армия
ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб при обстрелах противотанковыми ракетами
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 6 декабря. Сирийский военный погиб и еще двое получили ранения в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в ЦАР контр-адмирал Вадим Кулить.

Представитель ЦПВС сообщил, что инцидент произошел в провинции Алеппо. В результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-Кубра погиб один сирийский военный. Еще один получил ранения.

Он сообщил, что военный САР получил ранения в результате обстрела противотанковой ракетой из района Фатира. Были обстреляны правительственные силы в районе населенного пункта Мелладжа.

Двое военнослужащих правительственных войск Сирии в субботу получили ранения. Они пострадали от снайперского огня и обстрела из ПТРК.

Месяц назад сообщалось, что боевики обстреляли позиции сирийских военных в Алеппо и Идлибе. Обстрел в Алеппо велся снайперами террористических группировок из района Маарет.

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Сирия боевики цпвс
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