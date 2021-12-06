Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 03:35
03:15
Общество
Диетолог Разумовская: спелые бананы имеют слабительный эффект
03:06
Армия
ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб при обстрелах противотанковыми ракетами
03:05
Политика
МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели
02:47
Общество
Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса
02:47
Общество
Американский доктор Мурти призвал граждан не устраивать панику из-за омикрон-штамма
02:27
Политика
Премьер Белоруссии Головченко предупредил об ответных мерах на санкции Запада
02:26
Политика
Пользователи Facebook высмеяли Резникова за речь об украинских беженцах
02:26
Политика
Дипломат Германии Ишингер: «СП-2» по-прежнему является предметом разногласий с США
02:09
Происшествия
Взрыв газа и пожар произошли в квартире на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге
02:06
Армия
Американский эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца в Черном море
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели

Политика
МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нью-Дели, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди могут подписать ряд соглашений на встрече в Нью-Дели, считает глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Речь идет о соглашениях и меморандумах о взаимопонимании в сферах обороны, энергетики, торговли и инвестиций, связей между людьми и культурного сотрудничества, отметил глава индийского дипломатического ведомства.

«Российско-индийское сотрудничество в области обороны уже давно является неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства. И оно неуклонно трансформируется в расширение совместного производства и исследований в соответствии с индийской политикой опоры на собственные силы», — сообщил в интервью газете «Известия» Субраманьям Джайшанкар.

По словам министра, невзирая на пандемию, Индия активно работает над связями с российским Дальним Востоком. В частности, завершается подготовка технико-экономического обоснования Восточного морского коридора Ченнаи–Владивосток. Он позволит расширить морскую торговлю между странами, уточнил глава МИД Индии.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о предстоящих переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди. По словам Ушакова, из-за ситуации с коронавирусом встреча пройдет без «протокольных нагромождений».

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели
Нарендра Моди путин индия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать