МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели

Нью-Дели, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди могут подписать ряд соглашений на встрече в Нью-Дели, считает глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Речь идет о соглашениях и меморандумах о взаимопонимании в сферах обороны, энергетики, торговли и инвестиций, связей между людьми и культурного сотрудничества, отметил глава индийского дипломатического ведомства.

«Российско-индийское сотрудничество в области обороны уже давно является неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства. И оно неуклонно трансформируется в расширение совместного производства и исследований в соответствии с индийской политикой опоры на собственные силы», — сообщил в интервью газете «Известия» Субраманьям Джайшанкар.

По словам министра, невзирая на пандемию, Индия активно работает над связями с российским Дальним Востоком. В частности, завершается подготовка технико-экономического обоснования Восточного морского коридора Ченнаи–Владивосток. Он позволит расширить морскую торговлю между странами, уточнил глава МИД Индии.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о предстоящих переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди. По словам Ушакова, из-за ситуации с коронавирусом встреча пройдет без «протокольных нагромождений».