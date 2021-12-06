Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 03:35
03:15
Общество
Диетолог Разумовская: спелые бананы имеют слабительный эффект
03:06
Армия
ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб при обстрелах противотанковыми ракетами
03:05
Политика
МИД Индии: Путин и Моди могут подписать ряд соглашений на саммите в Нью-Дели
02:47
Общество
Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса
02:47
Общество
Американский доктор Мурти призвал граждан не устраивать панику из-за омикрон-штамма
02:27
Политика
Премьер Белоруссии Головченко предупредил об ответных мерах на санкции Запада
02:26
Политика
Пользователи Facebook высмеяли Резникова за речь об украинских беженцах
02:26
Политика
Дипломат Германии Ишингер: «СП-2» по-прежнему является предметом разногласий с США
02:09
Происшествия
Взрыв газа и пожар произошли в квартире на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге
02:06
Армия
Американский эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца в Черном море
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса

Общество
Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в изучении нового омикрон-штамма коронавируса и борьбе с ним. Об этом сообщил глава международного форума группы Пурнима Ананд.

Россия, Индия, КНДР и Бразилия обсуждать пути доставки помощи доставки помощи ЮАР. Страны могут направить в регион специалистов для исследования нового штамма коронавируса, а также направить медикаменты.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Известиями» отметил, что на определение степени опасности «Омикрона» может уйти от трех месяцев до года. На данный момент рано утверждать, что новый штамм опаснее дельта-варианта.

Ассоциация российских соотечественников в Южной Африке сообщила, что паники из-за омикрон-штамма в стране не наблюдается, заведения работают в штатном режиме. Несмотря на ограничения авиасообщения, улететь из ЮАР в Россию по-прежнему можно.

Российская вакцина «Спутник V» способна обеспечить организм иммунитетом к новому штамму «Омикрон». Об этом заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса
брикс коронавирус омикрон-штамм
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать