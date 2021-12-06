Участники БРИКС готовы помочь ЮАР изучить омикрон-штамм коронавируса

Москва, 6 декабря. Страны БРИКС готовы помочь ЮАР в изучении нового омикрон-штамма коронавируса и борьбе с ним. Об этом сообщил глава международного форума группы Пурнима Ананд.

Россия, Индия, КНДР и Бразилия обсуждать пути доставки помощи доставки помощи ЮАР. Страны могут направить в регион специалистов для исследования нового штамма коронавируса, а также направить медикаменты.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Известиями» отметил, что на определение степени опасности «Омикрона» может уйти от трех месяцев до года. На данный момент рано утверждать, что новый штамм опаснее дельта-варианта.

Ассоциация российских соотечественников в Южной Африке сообщила, что паники из-за омикрон-штамма в стране не наблюдается, заведения работают в штатном режиме. Несмотря на ограничения авиасообщения, улететь из ЮАР в Россию по-прежнему можно.

Российская вакцина «Спутник V» способна обеспечить организм иммунитетом к новому штамму «Омикрон». Об этом заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.