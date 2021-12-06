Американский доктор Мурти призвал граждан не устраивать панику из-за омикрон-штамма

Вашингтон, 6 декабря. Американцы должны не поддаваться панике и агрессивно противостоять штамму «Омикрон». Об этом заявил главный хирург доктор Вивек Мурти.

Врач дал интервью для Fox News, в ходе которого обсудил новую вариацию коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас в минздраве еще продолжают изучать омикрон.

«Я действительно думаю, что это не причина для паники, но нужно быть более бдительными и признать, что меры предосторожности, о которых мы говорили в течение последнего года или около того, сейчас важнее, чем когда-либо. Мы знаем, что меры, которые мы принимаем для защиты от распространения COVID-19, включая ношение масок в закрытых помещениях, нахождение в хорошо проветриваемых помещениях, работают и будут работать против омикрон-штамма», — отметил Мурти.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что пока неизвестно, насколько эффективны вакцины против этого вида коронавируса. Однако статистика показывает, что привитые граждане переносят его легче.

Ранее стало известно, что в Японии наблюдается резкий спад количества заболевших фиксируется после пятой волны коронавируса. Эксперты утверждают, что он мог ликвидироваться самостоятельно.