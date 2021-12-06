Премьер Белоруссии Головченко предупредил об ответных мерах на санкции Запада

Минск, 6 декабря. Минск занимается проработкой ответных мер на случай, если Запад объявит новые санкции. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Белорусский премьер объяснил, что правительство страны сообщит о принятых решениях «сразу после выходных дней». Головченко также отметил, что Минск «ни на кого не нападал». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Но раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия (Запада. — Прим. ред.) безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные (ответные меры. — Прим. ред.). И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные», — сообщил Головченко.

При этом Белоруссия имеет способ покрыть санкционные издержки в торговле с Европой. Как сообщил заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Крутой, эффект санкций Евросоюза нивелируется договоренностями России и Минска по газу.

Также ранее белорусские пограничники предупредили, что готовы ответить в случае повторного нарушения Украиной границы республики. Они подчеркнули, что будут действовать жестко, передает RT.