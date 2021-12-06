Пользователи Facebook высмеяли Резникова за речь об украинских беженцах

Киев, 6 декабря. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что, в случае «вторжения» России в Европу сбегут до пяти миллионов украинцев.

Речь политика не понравилась его согражданам. Они выразили негодование через социальные сети.

«Да мы сами развалимся с такими «слугами» и не надо никому к нам вторгаться», — написала Ирина К.

Алексей К. поинтересовался, сколько уже таких беженцев находятся на территории Евросоюза. Он считает, что их намного больше, чем пять миллионов. Власти развалили страну, а теперь придумывают «агрессоров», чтобы не выглядеть глупо в глазах населения.

«В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», — написал Игорь П.

Татьяна В. выразила мнение, что нынешняя власть в Киеве — это намного хуже войны. Люди сами бегут от такого правительства, чтобы устроить себе нормальную жизнь.

«Первой побегут верхушка и «патриоты», а жители Украины, которые любят свою страну, останутся жить на своей земле!» — отметил Олег К.

Ранее публицист Андрей Союстов в авторской колонке ФАН подчеркнул, что Украина в отношении России ведет себя как агрессор.