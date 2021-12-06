Дипломат Германии Ишингер: «СП-2» по-прежнему является предметом разногласий с США

Берлин, 6 декабря. Российский газопровод «Северный поток — 2» по-прежнему остается как препятствием для отношений с Украиной, так и трансатлантической проблемой. Об этом рассказал немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

По его словам, российский газопровод все еще является предметом для разногласий с Соединенными Штатами Америки. Однако на данном этапе уже слишком поздно пытаться остановить «Северный поток — 2». Об этом Ишингер рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

«"Северный поток — 2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой», — заявил немецкий дипломат.

Помимо этого, ранее читатели немецкого журнала Der Spiegel призвали Вашингтон не трогать «Северный поток — 2». Так они отреагировали на материал издания, посвященный блокированию оборонного бюджета США республиканцами из-за санкций против газопровода.

Также ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко высказался с критикой действий немецкого регулятора. Речь идет о решении, позволяющем оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в Германии, передает RT.