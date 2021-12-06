Американский эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца в Черном море

Констанца, 6 декабря. Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Arleigh Burke прибыл в румынский порт порт Констанца в Черном море с запланированным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Американский эсминец находится в акватории Черного моря с 25 ноября. Ранее Arleigh Burke уже посетил болгарский порт Варна. При этом российские военные отметили, что проводят пристальное наблюдение за перемещениями судна ВМС США.

«Arleigh Burke проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности», — говорится в сообщении Шестого флота.

В конце ноября экипаж российского ракетного катера «Шуя» провел на морском полигоне в Черном море учения, успешно поразив надводные и воздушные цели. Тренировочные мероприятия прошли на фоне отправки в Черное море эсминца Arleigh Burke.

Помимо этого, недавно авиационные власти России сообщили о намерении инициировать протест после инцидента с самолетом НАТО в Черном море. В Росавиации отметили, что возросшая активность США в регионе несет прямую угрозу гражданскому транспорту, передает RT.