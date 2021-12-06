Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США

Киев, 6 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проведут онлайн-саммит, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, Украина.

Видео-встреча глав государств вызвала широкий интерес у общественности. Украинцы посредством соцсетей поделились своим мнением.

«Классика, вопросы Украины решаются, не спрашивая Украину», — добавил Chester.

Пользователь Lexx TV отметил, что США постоянно говорили о мнимом «вторжении» России ради того, чтобы заработать политические очки. После саммита Вашингтон будет нахваливать себя, якобы он предотвратил нападение «агрессора».

«А вы не суетитесь, ваш вопрос давно решается без вас. Кому интересно с клоунами общаться?» — задался вопросом Александр Г.

Один из читателей не понимает, о чем могут говорить РФ и США. Еще в 1991 году стало понятно, что Украина — это негласная колония, любители американских боевиков.

«Поговорят одну минуту, а пафоса…» — отреагировал Ярослав Ц.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот в интервью для Федерального агентства новостей отметил, что настоящим «агрессором» является НАТО. Это Североатлантический альянс продвигает свои границы на восток.