Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 02:06
02:06
Армия
Американский эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца в Черном море
02:00
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
01:46
Общество
Express: холодные ноги могут указывать на наличие диабета или высокого холестерина
01:33
Политика
Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации
01:19
Политика
Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям
01:16
Общество
Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
01:15
Экономика
Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
00:57
Политика
Господство США в Мировом океане пошатнулось
00:55
Общество
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
00:54
Экономика
Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Киев, 6 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проведут онлайн-саммит, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, Украина.

Видео-встреча глав государств вызвала широкий интерес у общественности. Украинцы посредством соцсетей поделились своим мнением.

«Классика, вопросы Украины решаются, не спрашивая Украину», — добавил Chester.

Пользователь Lexx TV отметил, что США постоянно говорили о мнимом «вторжении» России ради того, чтобы заработать политические очки. После саммита Вашингтон будет нахваливать себя, якобы он предотвратил нападение «агрессора».

«А вы не суетитесь, ваш вопрос давно решается без вас. Кому интересно с клоунами общаться?» — задался вопросом Александр Г.

Один из читателей не понимает, о чем могут говорить РФ и США. Еще в 1991 году стало понятно, что Украина — это негласная колония, любители американских боевиков.

«Поговорят одну минуту, а пафоса…» — отреагировал Ярослав Ц.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот в интервью для Федерального агентства новостей отметил, что настоящим «агрессором» является НАТО. Это Североатлантический альянс продвигает свои границы на восток.

 

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
украина путин сша переговоры байден саммит
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать