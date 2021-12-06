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Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации

Политика
Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 декабря. Геополитические трения между Евросоюзом и Москвой не оказывают влияния на взаимную заинтересованность России и Италии в вопросе активного развития двусторонних отношений.

Соответствующим мнением во время беседы с изданием «Известия» поделились сопредставители итальянско-россисйского Форума-диалога по линии гражданских обществ Эренсто Ферленги и Владимир Дмитриев. Представитель Рима сообщил, что 3 декабря большие иностранные бизнес-ассоциации, которые функционируют на территории России, подписали совместный меморандум о поддержке признания сертификатов о прохождении вакцинации.

По словам Ферленги, ассоциации, которые подписали этот документ, представляют 30% территории суши Земли и 50% мирового ВВП. К этому меморандуму присоединилась и итальянская ассоциация промышленников Confindustria Russia.

Правительство Гонконга ранее признало российские сертификаты о прохождении вакцинации. Постановление начало действовать с 29 сентября.

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