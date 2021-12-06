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Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям

Политика
Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости заставить Украину соблюдать Минские соглашения. Его речь вызвала бурную реакцию в российских соцсетях

«Украину приготовили на мясо против России, поэтому ей будут позволять делать все, ее не жалко», — отмечает Александр Московский.

Валентин Л. напомнил, что в Крыму успело смениться целое поколение. Это дети, рожденные уже в России. По мнению пользователя крымчане решили отделиться от Украины не ради денег, но в Киеве этого не понимают.

«Украину необходимо заставить выполнять свои обязательства. Украина взяла их на себя после серии котлов и при свидетелях от Германии, Франции и России», — напомнил Марк.

Сергей Ф. удивляется позиции Украины. Официальный Киев сам подписался на Минские соглашения, но при этом не собирается их выполнять.

«Наконец-то это было сказано! И наконец-то российский МИД начинает разговаривать так, как должно, без всяких «дорогих партнеров» и т.п. ерунды. Может быть, мы и до «принуждения к миру» дойдем», — иронизирует Сергей Родионов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что реализация Минских соглашений позволит снять существующую напряженность вокруг Украины.

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