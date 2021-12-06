Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 02:06
02:06
Армия
Американский эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца в Черном море
02:00
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
01:46
Общество
Express: холодные ноги могут указывать на наличие диабета или высокого холестерина
01:33
Политика
Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации
01:19
Политика
Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям
01:16
Общество
Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
01:15
Экономика
Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
00:57
Политика
Господство США в Мировом океане пошатнулось
00:55
Общество
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
00:54
Экономика
Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины

Общество
Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Лобовое стекло автомобиля достаточно прочное, однако в отдельных случаях крупный камень может застрять в нем, что приведет к ремонту. Можно ли получить компенсацию в этом случае, рассказал автоэксперт Михаил Горбачев.

Если происшествие случилось на дороге, и в машину прилетело из-под заднего сдвоенного колеса самосвала полкирпича, то это считается ДТП. В этом случае необходимо снизить скорость, включить поворотник и аккуратно остановиться на обочине, посоветовал специалист в интервью агентству «Прайм».

Получить компенсацию по ОСАГО не получится, предупредил автоэксперт. Выплата при каско возможна, но пытаться поймать водителя грузовика нет смысла, так как он не будет считаться виновником ДТП, потому что не знал о выпадающем из-под колеса своей машины камне.

В заключение Горбачев посоветовал как можно скорее менять лобовое стекло после подобного происшествия, так как трещины серьезно скажутся на видимости для водителя.

Ранее российским водителям дали рекомендации по безопасному передвижению на автомобиле зимой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
дтп машина камень
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать