Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины

Москва, 6 декабря. Лобовое стекло автомобиля достаточно прочное, однако в отдельных случаях крупный камень может застрять в нем, что приведет к ремонту. Можно ли получить компенсацию в этом случае, рассказал автоэксперт Михаил Горбачев.

Если происшествие случилось на дороге, и в машину прилетело из-под заднего сдвоенного колеса самосвала полкирпича, то это считается ДТП. В этом случае необходимо снизить скорость, включить поворотник и аккуратно остановиться на обочине, посоветовал специалист в интервью агентству «Прайм».

Получить компенсацию по ОСАГО не получится, предупредил автоэксперт. Выплата при каско возможна, но пытаться поймать водителя грузовика нет смысла, так как он не будет считаться виновником ДТП, потому что не знал о выпадающем из-под колеса своей машины камне.

В заключение Горбачев посоветовал как можно скорее менять лобовое стекло после подобного происшествия, так как трещины серьезно скажутся на видимости для водителя.

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