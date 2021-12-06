Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 02:06
02:00
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
01:46
Общество
Express: холодные ноги могут указывать на наличие диабета или высокого холестерина
01:33
Политика
Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации
01:19
Политика
Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям
01:16
Общество
Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
01:15
Экономика
Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
00:57
Политика
Господство США в Мировом океане пошатнулось
00:55
Общество
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
00:54
Экономика
Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников
00:50
Общество
Вирусолог Волчков: «Спутнику V» придется пройти повторные испытания для принятия в ЕС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 01:15
Экономика
Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan достиг самой низкой с 3 апреля прошлого года отметки в 52,25 единицы и может продолжить снижаться в 2022 году, предупредили аналитики.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сообщил газете «Известия», что активы развивающихся стран активно росли, но сейчас на этих рынках наметился отток капиталов в пользу трежерис США. Однако внутри корзины валют развивающихся стран может наблюдаться разнонаправленная динамика, предупредил аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Россия, Индия и ряд других государств реагируют на ускорение инфляции смягчением регулирования валютно-финансового рынка и ужесточением монетарной политики, отметил Осин. Если в 2022 году реализуется сценарий замедления мирового спроса или шока, валюты таких стран продемонстрируют наиболее негативную динамику, предупредил аналитик.

«Из отчета J.P.Morgan явно видно, что больше всего падают валюты, где ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, например в Венгрии и России. Государства борются с инфляцией, что не оставляет шансов в ближайшее время увидеть понижение ставок. А значит, капиталы будут уходить в долларовые активы», — подчеркнул Сидоров.

Ранее инвестор Михаил Кузин заявил, что рубль не преподнесет «неприятных сюрпризов» под Новый год, несмотря на то, что для российской валюты декабрь традиционно не является лучшим месяцем. По его словам, введение бюджетного правила на приобретение Минфином валюты в резерв лишило рубль зависимости от цен на нефть.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
экономика валюта рбуль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать