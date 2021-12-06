Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года

Москва, 6 декабря. Индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan достиг самой низкой с 3 апреля прошлого года отметки в 52,25 единицы и может продолжить снижаться в 2022 году, предупредили аналитики.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сообщил газете «Известия», что активы развивающихся стран активно росли, но сейчас на этих рынках наметился отток капиталов в пользу трежерис США. Однако внутри корзины валют развивающихся стран может наблюдаться разнонаправленная динамика, предупредил аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Россия, Индия и ряд других государств реагируют на ускорение инфляции смягчением регулирования валютно-финансового рынка и ужесточением монетарной политики, отметил Осин. Если в 2022 году реализуется сценарий замедления мирового спроса или шока, валюты таких стран продемонстрируют наиболее негативную динамику, предупредил аналитик.

«Из отчета J.P.Morgan явно видно, что больше всего падают валюты, где ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, например в Венгрии и России. Государства борются с инфляцией, что не оставляет шансов в ближайшее время увидеть понижение ставок. А значит, капиталы будут уходить в долларовые активы», — подчеркнул Сидоров.

Ранее инвестор Михаил Кузин заявил, что рубль не преподнесет «неприятных сюрпризов» под Новый год, несмотря на то, что для российской валюты декабрь традиционно не является лучшим месяцем. По его словам, введение бюджетного правила на приобретение Минфином валюты в резерв лишило рубль зависимости от цен на нефть.