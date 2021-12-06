Господство США в Мировом океане пошатнулось

Москва, 6 декабря. Главной морской державой остаются Соединенные Штаты Америки, однако их положение уже пошатнулось. И это при том, что Китаю и России в данный момент не хватает козырей в рукаве.

Странам, которые борются за выгодное место на морской карте, необходимо озаботиться общими вопросами безопасности. В этот список входят экологическая повестка и борьба с пиратами. Соответствующей информацией поделились участники первого в России международного научно-практического форума «Мировой океан — пространство сотрудничества и конкуренции».

Применение Мирового океана при этом будет увеличиваться во всех направлениях. Речь идет о добыче ресурсов, рыболовстве и торговом судоходстве. Для этих видов работ необходимы новые меры по обеспечению безопасности, передает издание «Известия».

Американский эксперт недавно отметил пугающий боевой потенциал российского беспилотника «Посейдон». По его словам, к 2027 году в Мировом океане появятся это ядерное вооружение.