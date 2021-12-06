Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек

Москва, 6 декабря. Эксперты определили, какие регионы России являются лидерами по отсутствию вредных привычек. Первыми в рейтинге оказались республики Северного Кавказа, говорится в исследовании РИА Новости.

Сведения основаны на официальной статистике российских регионов по отсутствию вредных привычек. При подсчете учитывалось потребление табачных изделий, алкоголя, количество преступлений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность вследствие употребления спиртного, а также число связанных с наркотиками преступлений. Результаты исследования передает РИА Новости.

Первое место по отсутствию вредных привычек заняла Чеченская Республика. Следом за ней идет Республика Дагестан. Третье и четвертое места у Республики Ингушетии и Кабардино-Балкарской. Замыкает пятерку лидеров Волгоградская область.

При этом люди, употребляющие табачные изделия, гораздо тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как сообщили в Роспотребнадзоре, данная привычка крайне негативно сказывается на здоровье легких.