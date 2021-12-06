Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 02:06
02:00
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Украину на фоне переговоров России и США
01:46
Общество
Express: холодные ноги могут указывать на наличие диабета или высокого холестерина
01:33
Политика
Рим выступил за взаимное с Москвой признание сертификатов о прохождении вакцинации
01:19
Политика
Соцсети согласились с Лавровым по Украине и Минским соглашениям
01:16
Общество
Автоэксперт Горбачев дал советы при попадании камня в лобовое стекло машины
01:15
Экономика
Курсы валют развивающихся стран снизились до минимума с апреля 2020 года
00:57
Политика
Господство США в Мировом океане пошатнулось
00:55
Общество
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
00:54
Экономика
Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников
00:50
Общество
Вирусолог Волчков: «Спутнику V» придется пройти повторные испытания для принятия в ЕС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек

Общество
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 6 декабря. Эксперты определили, какие регионы России являются лидерами по отсутствию вредных привычек. Первыми в рейтинге оказались республики Северного Кавказа, говорится в исследовании РИА Новости.

Сведения основаны на официальной статистике российских регионов по отсутствию вредных привычек. При подсчете учитывалось потребление табачных изделий, алкоголя, количество преступлений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность вследствие употребления спиртного, а также число связанных с наркотиками преступлений. Результаты исследования передает РИА Новости.

Первое место по отсутствию вредных привычек заняла Чеченская Республика. Следом за ней идет Республика Дагестан. Третье и четвертое места у Республики Ингушетии и Кабардино-Балкарской. Замыкает пятерку лидеров Волгоградская область.

При этом люди, употребляющие табачные изделия, гораздо тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как сообщили в Роспотребнадзоре, данная привычка крайне негативно сказывается на здоровье легких.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек
рейтинг вредные привычки регионы россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать