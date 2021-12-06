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Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников

Экономика
Центробанк может установить обязательную сумму возврата для жертв мошенников
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Россияне, ставшие жертвами мошенников, в среднем получают обратно из похищенных средств лишь 8% от украденной суммы. Центробанк предложил установить обязательную сумму возмещения.

В случае вступления изменений в силу, банки будут обязаны возвращать клиентам-физлицам, которые стали жертвами мошенников, определенную сумму денег в упрощенном порядке, передает РБК.

В ЦБ считают, что мошенничество, при котором клиент банка самостоятельно передает информацию о номере карты, коды и пароли, является остро проблемой, что отрицательно сказывается на уровне доверия россиян к кредитно-финансовой системе. Банк России пока не определил обязательную сумму возврата. Клиент кредитной организации сможет ее получить, если уведомит банк о мошенничестве не позднее следующего дня после проведения операции.

Ранее стало известно, что системно значимые банки должны будут внедрить функционал автоматических списаний для онлайн-сервисов и интернет-магазинах в системе быстрых платежей (СБП) с 1 апреля 2022 года.

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