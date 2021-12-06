Вирусолог Волчков: «Спутнику V» придется пройти повторные испытания для принятия в ЕС

Москва, 6 декабря. России придется проводить испытания заново по европейским стандартам для принятия российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист в беседе с «Известиями» отметил, что испытания «Спутника V» нужно проводить чуть ли не под камеры. Это бы помогло доказать правила испытаний, сообщил вирусолог.

Волчков полагает, что многие эксперты придется повторить. По его словам, существенным плюсом является наличие данных клиническом применении вакцины в разных странах.

Специалист отметил, что с этой просьбой нужно обратиться к ЕМА или FDA. По его словам, специалисты должны уметь удовлетворить всем требованиям.

«Наверное, нужен только год на доклинику. И столько же, соответственно, на клинику», — отметил он.

Сначала нужно сделать корректный доклинический пакет, принести его европейскому регулятору. После этого нужно будет попросить вести на территории их стран клинические исследования, полагает эксперт.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ранее показала эффективность 97,2% в ходе прививочной кампании в Белоруссии. Об этом рассказали в минздраве страны.