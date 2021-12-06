Банки обяжут запустить автоплатежи в СБП с 1 апреля 2022 года

Москва, 6 декабря. Системно значимые банки должны будут внедрить функционал автоматических списаний для онлайн-сервисов и интернет-магазинах в системе быстрых платежей (СБП) с 1 апреля 2022 года.

Об определенной Центробанком дате внедрения автоплатежей СБП со ссылкой на стандарты Национальной платежной системы (НСПК) сообщают «Известия». Опция позволит пользователям приложений дать согласие на автоматическое списание средств в пользу сервиса или интернет-магазина и больше не вводить данные карты. Дальше деньги будут перечисляться автоматически.

«В мобильном приложении банка, счет которого клиент привязал для оплаты, он будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости», — сообщили газете в НСПК.

Однако некоторые банки опасаются, что не успеют внедрить функционал к определенной регулятором дате, сообщили газете кредитные организации на условиях анонимности. Ответившие на запросы издания банки считают, что уложатся в сроки.

Ранее карты Национальной платежной системы «Мир» впервые заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России. Всего к октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 миллиона карт «Мир».