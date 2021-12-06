Регоператоры опасаются повышения тарифов на вывоз мусора для россиян на 6-10%

, 6 декабря. Предлагаемые в проекте постановления правительства изменения вывоза и сортировки мусора приведут к росту расходов региональных операторов, а следом вырастут тарифы и для россиян.

Об этом говорится в отрицательном отзыве на проект постановления правительства от ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна». Изменения предполагают, что в статью расходов на вывоз мусора включат стоимость эксплуатации мусороперегрузочных станций. Во многих регионах таких станций нет, их придется строить, сообщают «Известия».

Региональные операторы опасаются, что их затраты могут вырасти, что неизбежно скажется на тарифах для граждан примерно на 6-10%. Сортировка и переработка мусора в ближайшие пять лет не окупят эксплуатацию специальных станций, считают эксперты.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого ранее запатентовала способ спасения космических аппаратов на орбите от космического мусора с помощью снарядов-липучек.