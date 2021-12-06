Маневры САУ «Коалиция-СВ» стартуют в следующем году в России

Москва, 6 декабря. Государственная тренировка самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» стартует в следующем году. Соответствующей информацией поделились источники в российском военном ведомстве.

Информаторы в российском военном ведомстве во время беседы с изданием «Известия» сообщили, что по утвержденному плану работ итоговые испытания гаубицы должны закончиться в сентябре. «Коалиция» является самым амбициозным артиллерийским проектом последних лет.

Самоходка имеет арсенал из высокоточных боеприпасов. При этом сама гаубица полностью автоматизирована.

Экипаж может открыть огонь только нажав на кнопочку. После этого бортовой компьютер проведет все нужные расчеты, а специальный робот подаст боеприпасы.

Специалисты отметили, что отечественный проект во многом превосходит натовские образцы. По мнению экспертов, российская установка также может в разы увеличить ударную мощь артиллерии.

Недавно стало известно, что госиспытания бронемашины на базе платформы «Бумеранг» также стартуют в следующем году. Машину уже прошла предварительное тестирование.