Центробанк предложил возложить на страховые компании ответственность за уведомление о ДТП

Москва, 6 декабря. Некоторые правила ОСАГО могут быть пересмотрены в России. Так, ответственными за уведомление о ДТП должны быть страховые компании, соответствующую инициативу предложил Банк России.

Помимо этого, признанием общего ущерба могут начать заниматься сотрудники ГИБДД. Также предлагается обязать российских автовладельцев самостоятельно сообщать страховой компании о смене собственника транспортного средства. Однако, как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, данная инициатива может противоречить федеральному законодательству.

«Сейчас задача автовладельца — правильно подать документы в страховую. ЦБ предлагает изменить этот порядок, и это разумная мера. Однако правильный путь — внесение поправок в Гражданский кодекс, что находится вне компетенции Центрального банка. А действующей версии Гражданского кодекса предложения ЦБ прямо противоречат», — сообщил он «Известиям».

Помимо этого, ранее Центробанк спрогнозировал, что к концу текущего года инфляция в России составит 7,4-7,9%. При этом в следующем году она вернется к показателю в 4-4,5%.