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Банки предложили ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс. рублей

Экономика
Банки предложили ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс. рублей
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 6 декабря. Банки считают, что предложенные ЦБ вклады с повышенной ставкой для людей с невысокими доходами следует ограничить суммой в 200-300 тысяч рублей.

Центробанк предлагает выдавать малоимущим россиянам один такой продукт с ограниченной суммой и привязанным к ключевой ставке или инфляции процентом. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рассматриваются два варианта нового продукта. В первом ставка выше рыночной по депозиту может обеспечиваться за счет прибыли банков, в другом — субсидирования путем повышения отчислений по дивидендам кредитных организаций.

В топ-30 банков предложили установить лимиты в 200-300 тыс. рублей для таких депозитов небогатых граждан, сообщает газета «Известия». Ставку по новому продукту нужно привязать к инфляции, полагают опрошенные изданием эксперты.

Ранее данные исследования платежного сервиса Qiwi показали, что 20% россиян брали микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Порядка 46% граждан допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода.

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