«Известия»: оливье и селедка под шубой в России подорожали на 15-25%

Москва, 6 декабря. Стоимость самых популярных новогодних салатов за год существенно выросла в России, подсчитали аналитики.

Аналитики проанализировали данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. В службе подтвердили верность подсчетов.

Так, салат оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей — это на 15% дороже, чем в прошлом году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей — это больше на 25%, чем в прошлом году, пишут «Известия».

Максимально выросли цены на морковь, картофель, репчатый лук, майонез и яйца — на 30-78%. Продуктовая инфляция возросла до 10%. Минсельхоз уже подготовил меры, которые помогут притормозить увеличение цен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что новогодний стол для калининградцев за год резко вырос в цене. Стоимость некоторых категорий товаров повысилась до 330%.

Накануне аналитики подсчитали индекс крабового салата. Об этом информирует RT.