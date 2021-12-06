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Мошенники стали подделывать новостные сайты для атак на бизнес

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 00:21
Общество
Мошенники стали подделывать новостные сайты для атак на бизнес
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Злоумышленники начали распространять фейковые новости через сайты, имитирующие популярные российские СМИ. При помощи этого они пытаются повлиять на котировки ценных бумаг различных компаний, сообщили в Infosecurity.

Помимо этого, мошенники также портят репутацию своих жертв либо вводят в заблуждение партнеров различных предприятий. По мнению финансистов, недостоверная информация в Сети действительно может оказать влияние на рынок и имидж жертвы киберпреступников. По словам ведущего аналитика компании Infosecurity Александра Вураско, подобные страницы создаются при помощи Telegram-бота.

«Перечень таких СМИ пополняется. На днях, например, появился сайт BBC. Домены, которые используют для публикации фейковых новостей, зарегистрированы на Евгения Антипова. Бот постоянно их меняет», — рассказал он «Известиям».

При этом, как выяснили исследователи Digital Security, самой опасной темой интернет-рассылки писем среди мошенников стала инвентаризация. Так, перед ней оказались уязвимы порядка 30% российских сотрудников.

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