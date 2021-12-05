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Российский режиссер Хотиненко выразил соболезнования близким покойного Рудинштейна

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 23:57
Общество
Российский режиссер Хотиненко выразил соболезнования близким покойного Рудинштейна
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 5 декабря. Российский кинорежиссер и сценарист Владимир Хотиненко поделился впечатлениями о работе со скончавшимся продюсером Марком Рудинштейном.

Он высказал слова соболезнования семье и близким создателя «Кинотавра». По словам Хотиненко, он достаточно хорошо общался с российским продюсером. Режиссер отметил, что фестиваль «Кинотавр» является детищем Рудинштейна, а также пронизан «духом гостеприимства». Об этом Хотиненко рассказал в беседе с РЕН ТВ.

«Все-таки «Кинотавр», который существует, — это его детище. Я там два раза был в жюри и участвовал много раз. «Кинотавр» Рудинштейна был проникнут духом гостеприимства», — сообщил режиссер.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Ранее продюсер был госпитализирован в московскую больницу, где впал в кому, а затем был подключен к аппарату искусственный вентиляции легких.

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