Российский режиссер Хотиненко выразил соболезнования близким покойного Рудинштейна

Москва, 5 декабря. Российский кинорежиссер и сценарист Владимир Хотиненко поделился впечатлениями о работе со скончавшимся продюсером Марком Рудинштейном.

Он высказал слова соболезнования семье и близким создателя «Кинотавра». По словам Хотиненко, он достаточно хорошо общался с российским продюсером. Режиссер отметил, что фестиваль «Кинотавр» является детищем Рудинштейна, а также пронизан «духом гостеприимства». Об этом Хотиненко рассказал в беседе с РЕН ТВ.

«Все-таки «Кинотавр», который существует, — это его детище. Я там два раза был в жюри и участвовал много раз. «Кинотавр» Рудинштейна был проникнут духом гостеприимства», — сообщил режиссер.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Ранее продюсер был госпитализирован в московскую больницу, где впал в кому, а затем был подключен к аппарату искусственный вентиляции легких.