Силовики палками прогнали протестовавших у офиса УВКБ ООН в Триполи мигрантов

Триполи, 5 декабря. Активисты социальных сетей и правозащитники распространили видеозапись, демонстрирующую скопление мигрантов у здания Управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев в Триполи.

На кадрах видно, как сотрудники служб безопасности с чрезмерной жестокостью разгоняют толпу, используя палки против безоружных людей, большинство из которых — женщины. Искатели убежища собрались у офиса Организации Объединенных Наций в столице Ливии, чтобы добиться какой-либо помощи, защиты своих прав и избавиться от тяжелых условий пребывания в североафриканской стране.

At the @UNHCRLibya main office this morning, with unstoppable violations against refugees in Libya.#EvacuateRefugeesFromLibya pic.twitter.com/tR0OiyKK95