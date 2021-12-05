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Силовики палками прогнали протестовавших у офиса УВКБ ООН в Триполи мигрантов

Весь мир
Силовики палками прогнали протестовавших у офиса УВКБ ООН в Триполи мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 декабря. Активисты социальных сетей и правозащитники распространили видеозапись, демонстрирующую скопление мигрантов у здания Управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев в Триполи.

 

 

На кадрах видно, как сотрудники служб безопасности с чрезмерной жестокостью разгоняют толпу, используя палки против безоружных людей, большинство из которых — женщины. Искатели убежища собрались у офиса Организации Объединенных Наций в столице Ливии, чтобы добиться какой-либо помощи, защиты своих прав и избавиться от тяжелых условий пребывания в североафриканской стране.

 

 

Силовики угрожали протестующим огнестрельным оружием. По сообщению очевидцев, у некоторых из них изъяты мобильные телефоны.

Около двух месяцев назад широкий резонанс вызвала массовая демонстрация нелегальных мигрантов, организованная также у штаб-квартиры УВКБ ООН. Беженцы требовали немедленной эвакуации из страны. Многие из них ранее подвергались насилию во время рейдов служб безопасности. Задержанных отправляли в центр содержания в районе Гут аш-Шааль, откуда впоследствии состоялся массовый побег беженцев.

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оон ливия
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