Роднянский назвал покойного Рудинштейна продюсером от бога

Москва, 5 декабря. Режиссер Александр Роднянский высказал слова соболезнования в связи со смертью продюсера Марка Рудинштейна. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Роднянского, он не был близок с Рудинштейном, однако режиссер знал его достаточно хорошо, чтобы «искренне уважать». Он отметил творческие способности и предприимчивость покойного продюсера. За свою жизнь Рудинштейн успел сыграть в кино, а также выступить по телевидению, об этом Роднянский написал в Instagram.

«Он был продюсером от Бога. То есть — человеком неугомонным, творческим и предприимчивым. Создававшим и придумывавшим свои проекты с нуля, привлекавшим самых ярких людей и находившим способы для их осуществления в самые сложные для этого времена», — написал режиссер.

Среди проектов Рудинштейна первый в Советском Союзе рок-фестиваль «Подольск-87», один из главных фильмов перестройки «Интердевочка», а также кинофестиваль «Кинотавр». Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.