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Арестович заявил, что госпереворот на Украине удалось «нивелировать» благодаря Зеленскому

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 23:13
Политика
Арестович заявил, что госпереворот на Украине удалось «нивелировать» благодаря Зеленскому
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 5 декабря. Государственный переворот на Украине удалось предотвратить благодаря президенту Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал внештатный советник главы его офиса Алексей Арестович.

Украинский политический деятель рассказал, как удалось «нивелировать» госпереворот. По словам Арестовича, Зеленский заранее сообщил о его подготовке. Однако переворот «хорош, когда он внезапен», добавил внештатный советник Офиса президента Украины.

Арестович отметил, что если это озвучить, пропадает весь смысл что-то устраивать. Все будут понимать, как к этому относиться и как действовать, неоднозначно сказал деятель в эфире телеканала «Дом». Арестович также вспомнил буддистскую поговорку, на фоне несостоявшегося госпереворота.

«Озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ разберется», — иронично заключил советник офиса главы государства.

Владимир Зеленский ранее устроил пресс-марафон по случаю экватора своего президентства. Глава Украины предрек госпереворот в стране 1 или 2 декабря. Однако этого не произошло.

Несбывшиеся опасения о госперевороте президента Украины Владимира Зеленского рассмешили депутата Рады Илью Киву. Парламентарий предложил разойтись на выходные после рабочей недели.

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Все новости / Политика / Арестович заявил, что госпереворот на Украине удалось «нивелировать» благодаря Зеленскому
украина зеленский арестович
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