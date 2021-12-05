Fox News: помощники Камалы Харрис хотят уйти в отставку

Вашингтон, 5 декабря. Все большее число сотрудников офиса вице-президента США Камалы Харрис хотят оставить свои посты. Об этом сообщает Fox News.

На прошлой неделе было объявлено, что старший советник Симона Сандерс покинет свой пост к концу года. Кроме того, директор по коммуникациям Эшли Этьен подала в отставку в преддверии Дня благодарения.

«Ключевые члены команды Харрис уходят и еще больше присматриваются к выходу», — отметил источник.

Он добавил, что в ближайшее время свои должности оставят еще два помощника, работающие в сфере коммуникаций. Вероятно, это связано с ранними слухами о том, что офис Камалы Харрис обвиняли в «токсичности». В Fox News заявили, что сейчас команда напоминает тонущий корабль.

@CNNPolitics please interview Simone live on your show about the Kamala issue. This drama is a soap opera of the highest order. We need the juicy details, but don't destroy the presidency

https://t.co/zVGOryZgx6 — Andre Robinson (@AndreTrades) December 2, 2021

«Я предполагаю, что, когда рейтинг одобрения вашего босса составляет 28%, а она работает еще хуже на своей основной работе... Южную границу США, куда продолжают прибывать мигранты, в этом году прошло два миллиона нелегалов. Думаю, я бы тоже уволился, потому что это тонущий корабль», — подчеркнул сотрудник Fox News Джо Конча.

Ранее американские СМИ сообщили о «токсичной атмосфере» в команде вице-президента США. Аналитики утверждают, что проблема Камалы Харрис с кадрами далеко не нова: подобные сложности возникают в ее команде на протяжении всей ее карьеры на государственной службе.