Fox News: помощники Камалы Харрис хотят уйти в отставку

Вашингтон, 5 декабря. Все большее число сотрудников офиса вице-президента США Камалы Харрис хотят оставить свои посты. Об этом сообщает Fox News.

На прошлой неделе было объявлено, что старший советник Симона Сандерс покинет свой пост к концу года. Кроме того, директор по коммуникациям Эшли Этьен подала в отставку в преддверии Дня благодарения.

Он добавил, что в ближайшее время свои должности оставят еще два помощника, работающие в сфере коммуникаций. Вероятно, это связано с ранними слухами о том, что офис Камалы Харрис обвиняли в «токсичности». В Fox News заявили, что сейчас команда напоминает тонущий корабль.

