Артист Сергей Никоненко рассказал об изменах жен и потере ребенка

Москва, 5 декабря. Советский и российский актер Сергей Никоненко никогда не знал проблем в карьере, однако в личной жизни испытывал тяготы. За свои 80 лет артист столкнулся не только с предательствами любимых женщин, но и пережил потерю ребенка.

Первый раз Никоненко влюбился в возрасте 13 лет в Ирину Мельникову. Именно ради нее он и стал посещать театральную студию, однако девушка не обращала на юного актера никакого внимания. Тем не менее, после участия артиста в крупной постановке все же заметила его и ответила взаимностью на чувства.

Брак возлюбленных продержался всего лишь несколько лет — Никоненко подал на развод после того, как узнал о предательстве. Ирина Мельникова избавилась от их общего ребенка и пыталась сохранить это в секрете от артиста.

Со вторым браком актеру также не повезло — новая молодая избранница Евгения Соловьева вскоре после свадьбы бросила Никоненко ради другого мужчины. Через полгода она попросила супруга принять ее обратно, однако звезда фильма «Охота жить» не смог простить измену, пишет Kleo.ru.

Счастье он нашел в паре с с Екатериной Ворониной, которая родила ему сына Никанора. В семье царила гармония, согласие и любовь на протяжении 50 лет.

Свой ошеломительный успех в актерской карьере сам артист объясняет тем, что не играет, а буквально живет в образе. Так, ранее Сергей Никоненко получил престижную награду — приз ММКФ имени Константина Станиславского «Верю».